Коронавирус выявили у иранского депутата

Мужчина рассказал о положительном анализе теста в соцсети, добавив, что не расчитывает на то, что сможет выжить.

В Иране депутат заявил о позитивных результатах теста на коронавирус aa.com.tr

Иранский депутат Меджлиса (парламента) Махмуд Садеки заявил, что медики выявили у него коронавирус. Об этом он написал во вторник, 25 февраля, на своей странице в Twitter.

"Тест на коронавирус оказался положительным", - написал он. По словам депутата, "он не питает особой надежды на то, что сможет выжить".

Ранее во вторник о наличии у него заболевания, вызванного коронавирусом, заявил заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ираджа Харирчи.

Представитель министерства Киануш Джаханпур сообщил, что за последние сутки в Иране подтверждено 34 новых случая заболевания, в том числе 16 человек в городе Кум.

"Людям будет безопаснее оставаться дома", - добавил Джаханпур.

Стоит отметить, что в Иране заявили о первых случаях заражения коронавирусом только 19 февраля. За это время зафиксировано 95 инфицированных коронавирусом, 15 человек умерли.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet