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Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Германии

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У 50-летнего жителя коммуны Зельфкант подтверждено заражение коронавирусом COVID-2019.
Коронавирус добрался до Германии
Коронавирус добрался до Германии


Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 выявлен на западе Германии, сообщает телерадиокомпания WDR.

Инфицированные – супружеская пара, которая проживает на территории федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

Отмечается, что с симптомами недомогания в больницу города Эркеленц обратился 50-летний мужчина. Врачи подозревали у него легочную инфекцию, однако проведенные анализы подтвердили наличие в крови COVID-19.

Состояние пациента критическое, он подключен к аппарату искусственного дыхания.

Напомним, что в Италии зафиксированы 322 случая заражения, жертвами которого стали 11 человек

По последним данным, в Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 77 658 человек, 2663 человека скончались.

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Теги: Германия, заболевание, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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