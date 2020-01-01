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Трамп на год продлил санкции против РФ из-за Крыма

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Дональд Трамп продлил на год действие антироссийских санкций, введенных из-за ситуации с Украиной.
Трамп продлил антироссийские санкции
Трамп продлил антироссийские санкции


Президент США Дональд Трамп на год продлил антироссийские санкции в связи с ситуацией в Украине, говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Санкционные меры против России введены из-за ситуации в Крыму. В объяснительной записке называются причины принятия такого решения: подрыв демократических процессов в Украине, которые угрожают ее миру, стабильности, суверенитету, безопасности и территориальной целостности и не только.

"Действия и политика правительства России продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу нацбезопасности и внешней политике США", – говорится в сообщении.

Санкции против России по ситуации в Украине были введены администрацией президента Барака Обамы в 2014 году. Первые санкции вступили в силу 6 марта 2014 года, позже – 16 марта, 20 марта и 19 декабря того же года – санкции расширялись. С момента введения санкций они ежегодно продлеваются на год.

Напомним, в январе текущего года Евросоюз расширит санкции за "выборы" в Крыму. Из-за  санкций компания BlaBlaCar прекратила предоставлять услуги на территории Крыма.

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Теги: Россия-США, аннексия Крыма, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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