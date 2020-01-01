Выборы в США: Трамп пообещал рост рынков в случае своей победы

Американский лидер пообещал индийским бизнес-лидерам рост рынка на "тысячи и тысячи" пунктов.



Президент США Дональд Трамп пообещал повышение биржевых индексов на "тысячи и тысячи" пунктов, если он останется хозяином Белого дома следующие четыре года. Об этом он заявил во время встречи с индийскими бизнес-лидерами.



В мероприятии принимали участие главы крупнейших индийских компаний – Reliance Industries, Mahindra Group, Tata Sons и Aditya Birla Group.



"Рынки подскочат на тысячи и тысячи пунктов, если я выиграю, но, если не выиграю, он рухнет, как никогда раньше", – заявил Трамп во время встречи в посольстве США в Нью-Дели.

Напомним, президента США пройдут 3 ноября. 3 февраля в стране стартовал первый этап предварительных выборов президента – кокусы.



Согласно данным соцопроса, 66% американских избирателей предсказывают победу Трампа на выборах.

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