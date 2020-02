На видео сняли бой БМП и танка в Сирии

В сети появилось видео боя между боевой машиной ACV-15 сирийских повстанцев и танком Т-72 праительственных войск. Кадры опубликовал журналист Bild Юлиан Репке в Twitter.

Отмечается, что бой состоялся 20 февраля, когда появились сообщения, что Турция и повстанцы начали операцию против войск Башара Асада в Идлибе.

На кадрах видно, что БМП повстанцев удалось приблизиться к танку и пойти на таран. Танк правительственных сил отступил.

Maybe the most unreal battle footage of the entire war in #Syria, proving the total incompetence of the Assad army, which would be dust since 2015, if Russia did not intervene on its side.#HTS Turkish-supplied ACV-15

dancing with#Assad Russian-supplied T-72

The little guy wins. pic.twitter.com/X8ZQRDnqNg