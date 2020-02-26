Украинец из Уханя записал обращение к Зеленскому

Оставшийся в Китае гражданин Украины обратился к президенту и главе МИД с просьбой эвакуировать его из Уханя.

Украинец Святослав Гарасюк, которого не эвакуировали из Уханя из-за повышенной температуры, обратился к украинской власти с просьбой забрать его домой. Об этом сообщает hromadske.

По словам украинца, после трех анализов у него не обнаружили китайский коронавирус и сейчас он чувствует себя хорошо.

Слава заявил, что "кроме девушки с собачкой, в Ухане еще трое украинцев, которых не эвакуировали в Украину из-за повышенной температуры".

"Я постоянно на связи с посольством Украины, но какой-то конкретной информации по нашей эвакуации они предоставить не могут", - сказал он.

Украинец добавил, что единственное, о чем ему сообщили, это что он не сможет покинуть территорию Китая самостоятельно, а только с помощью посольства Украины.

«Крім дівчини з собачкою, в Ухані є ще троє українців, яких не евакуювали до України»: Слава — один із них. Через підвищену температуру 20 лютого він мусив залишитися в Китаї. Три аналізи показали, що в нього немає коронавірусу. Хлопець просить евакуювати його на батьківщину pic.twitter.com/GufMM3NJsq — hromadske (@HromadskeUA) February 26, 2020

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