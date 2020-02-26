Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинец из Уханя записал обращение к Зеленскому

Комментариев: 0
Оставшийся в Китае гражданин Украины обратился к президенту и главе МИД с просьбой эвакуировать его из Уханя.

Украинец Святослав Гарасюк, которого не эвакуировали из Уханя из-за повышенной температуры, обратился к украинской власти с просьбой забрать  его домой. Об этом сообщает hromadske.

По словам украинца, после трех анализов у него не обнаружили китайский коронавирус и сейчас он чувствует себя хорошо.

Слава заявил, что "кроме девушки с собачкой, в Ухане еще трое украинцев, которых не эвакуировали в Украину из-за повышенной температуры".

"Я постоянно на связи с посольством Украины, но какой-то конкретной информации по нашей эвакуации они предоставить не могут", - сказал он.

Украинец добавил, что единственное, о чем ему сообщили, это что он не сможет покинуть территорию Китая самостоятельно, а только с помощью посольства Украины.

Как известно, в Украине начали проверять на границе всех граждан, въезжающих из стран, где зафиксирован коронавирус. Количество таких стран приближается к 40.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: вирусы, МИД Украины, Вирус, Китай, видео, заболевание, заболевания, эвакуация, украинец, Владимир Зеленский, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь