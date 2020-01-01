Коронавирус: Саудовская Аравия ввела запрет на въезд паломников

Эр-Рияд поддерживает все меры, которые принимают другие страны для сдерживания распространения инфекции.

Власти Саудовской Аравии временно запретили въезд паломникам, которые хотят посетить святые места в городах Мекка и Медина. Об этом сообщил МИД королевства в четверг, 27 февраля.

Отмечается, что эта мера связана с необходимостью предотвратить завоз коронавируса COVID-19 в страну.

Также временно запрещен въезд в королевство по туристическим визам для граждан стран, где уже зафиксированы вспышки коронавируса и в которых есть риск его дальнейшего распространения.

Кроме того, власти ограничили въезд и выезд в страну для сограждан и жителей стран-участниц Совета сотрудничества стран Персидского залива.

Эр-Рияд подчеркивает, что поддерживает все меры, которые принимают другие страны для сдерживания распространения инфекции, и призывает сограждан принимать меры предосторожности перед поездками в страны, куда вирус уже пришел, говорится в заявлении министерства.

Как сообщает Associated Press, по состоянию на 27 февраля в странах Ближнего Востока подтверждено более 220 случаев заражения. Лидирует Иран со 139 заразившимися, 19 из которых умерли.

Напомним, в Китае эпидемия коронавируса пошла на спад. За минувшие сутки в стране зарегистрировали смерть 29 человек, 433 заразившихся и 2750 выздоровевших. Общее число жертв коронавируса в Китае достигло 2744, зафиксированы 78 497 случаев заражения.

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