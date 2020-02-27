Повстанцы отбили у армии Асада второй город

Сирийские повстанци взяли под контроль стратегический город Саракеб в Идлибе, в России отрицают.

Поддерживаемые Турцией сирийские повстанцы в четверг, 27 февраля, заявили о возврате контроля над городом Саракеб в провинции Идлиб, сообщает Reuters.

"Город Саракиб полностью освобожден от банд Асада", - заявил пресс-секретарь Фронта национального освобождения - коалиции повстанцев, которую поддерживает Турция.

Город был захвачен войсками Башара Асада три недели назад, после начала масштабного наступления правительственных войск при поддержке российской авиации в Идлибе. Саракеб расположен на перекрестке двух важнейших автомагистралей М4 и М5. Последняя связывает между собой Дамаск и Алеппо, два крупнейших города Сирии.

"Оппозиция теперь перерезала автомагистрали и вернула режим на начальные позиции", - заявил сирийский оппозиционный генерал-перебежчик Ахмад Рахал.

Российский военный источник опровергает возврат Саракеба под контроль повстанцев.

В Twitter появилось видео, снятое якобы в Саракебе сегодня утром.

Сирийская обсерватория по правам человека сообщает, что, в свою очередь, поддерживаемые Россией войска Асада установили полный контроль над югом Идлиба, захватив за последние три дня около 60 городов и сел.

Сегодня должен пройти второй день переговоров в Анкаре между Турцией и Россией, которые пытаются урегулировать конфликт и избежать прямого столкновения в Сирии.

Эскалация боевых действий привела к перемещению миллиона человек за последние недели. Турция в ответ послала тысячи военнослужащих и единиц техники в регион для поддержки повстанцев-исламистов в противостоянии наступлению.

Взятие оппозицией Саракиба близко к дедлайну, установленному президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы силы Асада отошли с территории, которую Турция считает частью буферной зоны, согласованной с Россией. Эрдоган сказал, что иначе Турция вернет их обратно силой.

Отметим, первым городом, отбитым постанцами у армии Асада в ходе контрнаступления, стал Найраб на северо-западе Идлиба.

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