Повстанцы отбили у армии Асада второй город
Поддерживаемые Турцией сирийские повстанцы в четверг, 27 февраля, заявили о возврате контроля над городом Саракеб в провинции Идлиб, сообщает Reuters.
"Город Саракиб полностью освобожден от банд Асада", - заявил пресс-секретарь Фронта национального освобождения - коалиции повстанцев, которую поддерживает Турция.
Город был захвачен войсками Башара Асада три недели назад, после начала масштабного наступления правительственных войск при поддержке российской авиации в Идлибе. Саракеб расположен на перекрестке двух важнейших автомагистралей М4 и М5. Последняя связывает между собой Дамаск и Алеппо, два крупнейших города Сирии.
"Оппозиция теперь перерезала автомагистрали и вернула режим на начальные позиции", - заявил сирийский оппозиционный генерал-перебежчик Ахмад Рахал.
Российский военный источник опровергает возврат Саракеба под контроль повстанцев.
В Twitter появилось видео, снятое якобы в Саракебе сегодня утром.
A video from Saraqib this morning#SaveIdlib pic.twitter.com/NsuOhfPnbt— Ahmad (@Ahmad1618A) February 27, 2020
Сирийская обсерватория по правам человека сообщает, что, в свою очередь, поддерживаемые Россией войска Асада установили полный контроль над югом Идлиба, захватив за последние три дня около 60 городов и сел.
Сегодня должен пройти второй день переговоров в Анкаре между Турцией и Россией, которые пытаются урегулировать конфликт и избежать прямого столкновения в Сирии.
Эскалация боевых действий привела к перемещению миллиона человек за последние недели. Турция в ответ послала тысячи военнослужащих и единиц техники в регион для поддержки повстанцев-исламистов в противостоянии наступлению.
Взятие оппозицией Саракиба близко к дедлайну, установленному президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы силы Асада отошли с территории, которую Турция считает частью буферной зоны, согласованной с Россией. Эрдоган сказал, что иначе Турция вернет их обратно силой.
Отметим, первым городом, отбитым постанцами у армии Асада в ходе контрнаступления, стал Найраб на северо-западе Идлиба.
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