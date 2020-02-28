Армия поразила более 200 целей в Сирии - Анкара

Турецкая авиация и артиллерия поразили в сирийском Идлибе более 200 целей правительственных войск. Об этом заявил в пятницу, 28 февраля, глава Минобороны Турции Хулуси Акар, сообщает NTV .

"В результате работы боевых самолетов, беспилотников и артиллерии подверглись интенсивным ударам более 200 целей и объектов [сирийского] режима. Уничтожены пять вертолетов, 23 танка, 10 бронемашин", - заявил министр.

Акар добавил, что также уничтожены 23 единицы артиллерийского вооружения, и два комплекса ПВО.

Министр также отметил, что "нейтрализованы 309 военных" сирийской армии, а удары турецких ВС в Идлибе "продолжаются в соответствии с разработанным планом".

Акар напомнил, что решение о массированных ударах по сирийским силам было принято после того, как в Идлибе погибли 33 турецких военных. "Это нападение произошло, несмотря на то, что расположение наших войск заранее координировалось с Российской Федерацией. Удары продолжались, несмотря на наши предупреждения. Была атакована машина скорой помощи. И хочу отметить, что во время нападения в районе расположения наших сил не было никаких вооруженных группировок", - сказал он.

Как сообщает агентство Анадолу, ВС Турции в ночь на 28 февраля нанесли серию массированных ударов по объектам сил режима Башара Асада. Отмечается, что артиллерийские и воздушные удары не прекращались до утра.

Камеры беспилотников зафиксировали моменты уничтожения колонн бронетехники и живой силы противника.

Кроме того, удары нанесены по расположению штабов и складам с боеприпасами.

IDLIB'TEN SICAK G"OR"UNT"ULER



Idlib'de askerlerimize yapilan alcak saldiriya karsi yapilan misillemede Suriye rejiminin cok sayida tank ve topcu unsuru imha edildi. pic.twitter.com/7wtRdDCscT — Yeni Safak (@yenisafak) February 28, 2020

Накануне турецкий конвой попал в Сирии под ракетный удар, в результате чего погибли 33 военных. В ответ Турция начала наносить массовые удары по войскам Асада.

В Минобороны РФ заявили, что сирийские войска обстреляли турецкий конвой, поскольку он находился среди наступавших боевиков. В ведомстве также отметили, что ВКС РФ не участвовала в атаке.

В связи с эскалацией в Идлибе НАТО собирается на срочное заседание в пятницу.