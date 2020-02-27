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Турецкий конвой попал в Сирии под ракетный удар: десятки жертв

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Стало известно о почти 30 погибших при российско-сирийской атаке на турецкий конвой в Идлибе.

Ударные бомбардировщики сирийских ВВС совместно с российской авиацией атаковали конвой турецкой армии в Сирии. Об этом сообщил журналист и военный аналитик Бабак Тагвей на своей странице в Twitter вечером 27 февраля.
 
По его словам, атака была совершена в районе Джебель-аз-Завия в провинции Идлиб. В результате налета погибли около 30 человек.

Агентство Анадолу сообщает, что в Идлибе "в результате воздушной атаке армии режима Асада" погибли 22 турецких военных.
 

 
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Министерство обороны страны провести экстренное совещание.
 
По данным ООН, в результате активизации боевых действий в Идлибе свои места проживания покинули около 900 тысяч мирных жителей и в Евросоюзе опасаются нового миграционного кризиса. 

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Теги: Турция, видео, Конфликт в Сирии, авиаудары по Сирии
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Источник: korrespondent.net

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