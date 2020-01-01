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ВОЗ повысила оценку риска коронавируса в мире

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На данный момент в мире зафиксировано 4351 случай заболевания коронавирусом вне Китая, 67 человек умерли.
ВОЗ повысила оценку риска коронавируса в мире
Всемирная организация здравоохранения изменила уровень риска коронавируса на глобальном уровне на "очень высокий", сообщил в пятницу, 28 февраля, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
 
 
"Мы повысили нашу оценку риска распространения и риска влияния COVID-19 до очень высокого на глобальном уровне", - сообщил он.

При этом глава ВОЗ отметил, что несмотря на эпидемии коронавируса в некоторых странах, происхождение большинства случае заболевания можно проследить.

"На данный момент мы видим связанные эпидемии COVID19 в нескольких странах, но большинство случаев все еще можно проследить до известных контактов или групп случаев. Мы пока не видим доказательств того, что вирус свободно распространяется в общинах", - сказал он.

По данным ВОЗ на 28 февраля, за пределами Китая от коронавируса умерли 67 человек - за сутки умерли 13 человек, количество официально подтвержденных случаев заболевания выросло до 4351.

За последние сутки о первых случая заражения сообщили в пяти странах - Дания, Эстония, Литва, Нидерланды и Нигерия. При этом все случаи заболевания связаны с посещением Италии. 

В то же время, Гебрейесус не упомянул Мексику, Азербайджан, Беларусь и Исландию, власти которых также подтвердили случаи коронавируса.

При этом в Китае зафиксирован самый низкий показатель заболеваний за месяц - 329 случая инфицирования коронавирусом.

Также глава ВОЗ рассказал, что в настоящий момент в мире разрабатывают более 20 вакцин от нового коронавируса. 

"Более 20 вакцин находятся сейчас в мире в процессе разработки, и несколько терапевтических средств проходят клинические испытания", - сказал он.

Первые результаты ожидаются через несколько недель.

Напомним, генсек ООН заявил о риске возникновения пандемии коронавируса. По его словам, настало время просить правительства стран делать все возможное, чтобы остановить передачу коронавируса и сдержать болезнь. 

 

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Теги: вирусы, вакцина, ВОЗ, заболевание, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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