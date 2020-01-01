ВОЗ повысила оценку риска коронавируса в мире

"Мы повысили нашу оценку риска распространения и риска влияния COVID-19 до очень высокого на глобальном уровне", - сообщил он.

При этом глава ВОЗ отметил, что несмотря на эпидемии коронавируса в некоторых странах, происхождение большинства случае заболевания можно проследить.

"На данный момент мы видим связанные эпидемии COVID19 в нескольких странах, но большинство случаев все еще можно проследить до известных контактов или групп случаев. Мы пока не видим доказательств того, что вирус свободно распространяется в общинах", - сказал он.

По данным ВОЗ на 28 февраля, за пределами Китая от коронавируса умерли 67 человек - за сутки умерли 13 человек, количество официально подтвержденных случаев заболевания выросло до 4351.

За последние сутки о первых случая заражения сообщили в пяти странах - Дания, Эстония, Литва, Нидерланды и Нигерия. При этом все случаи заболевания связаны с посещением Италии.

В то же время, Гебрейесус не упомянул Мексику, Азербайджан, Беларусь и Исландию, власти которых также подтвердили случаи коронавируса.

При этом в Китае зафиксирован самый низкий показатель заболеваний за месяц - 329 случая инфицирования коронавирусом.

Также глава ВОЗ рассказал, что в настоящий момент в мире разрабатывают более 20 вакцин от нового коронавируса.