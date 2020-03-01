В Турции напали на квартиры сотрудников российского СМИ

На сотрудников новостного агентства в Анкаре совершено нападение. Происшествие случилось по их месту жительства. Пострадавших нет.

В столице Турции Анкаре произошло нападение неизвестных на квартиры трех сотрудников новостного агентства Sputnik Турция. О происшествии сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

"К трем нашим сотрудникам в Анкаре домой сейчас ворвались какие-то упыри, угрожали, кричали, что они предатели Родины, потому что работают на русских", - написала Симоньян в соцсети.

По ее словам, нападавшие кричали: "Турция для турок", "Предатели", "Русские шпионы".

В агентстве Sputnik Турция добавили, что нападавшие скрылись до прибытия полиции. Пострадавших в результате инцидента нет.

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Ранее мы писали, что названо число нападений на журналистов в Украине за три года.

Также сообщалось, что в Украине 90% преступлений против журналистов остаются безнаказанными. Лишь каждое 12 дело о нападении на работников СМИ доходит до суда.



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