Глава Евросовета посетит греко-турецкую границу

Визит Шарля Мишеля запланирован на 3 марта. Греция заявила, что приток беженцев - это угроза нацбезопасности страны.

Глава Евросовета посетит границу Греции и Турции, куда Анкара подвозит беженцев

Границу между Грецией и Турцией, куда Анкара отправляет сирийских беженцев, посетит председатель Европейского совета Шарль Мишель уже 3 марта. Об этом он написал в Twitter в воскресенье, 1 марта.

Мишель выразил Греции полную поддержку в плане охраны границы ЕС от проникновения мигрантов из Турции.

"Полностью поддерживаю усилия Греции по защите границы ЕС. Внимательно слежу за ситуацией на месте. Во вторник я намерен посетить границу Греции и Турции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом", - написал Шарль Мишель.

В свою очередь официальный представитель греческого правительства Стелиос Петсас заявил, что ситуация с мигрантами на границе угрожает национальной безопасности страны, пишет Reuters.

Петсас обвинил Турцию в том, что она поощряет попытки мигрантов проникнуть в Европейский союз.

Напомним, что ранее на границе Турции и ЕС произошли столкновения мигрантов и правоохранителей. Беженцы пытаются прорвать границу Турции с Грецией. В буферной зоне оказались около 500 человек.

Также сообщалось, что ситуацию в Сирии обсудят главы МИД Евросоюза. Экстренное заседание созвали по запросу Греции, куда хлынул поток беженцев, когда Турция перестала останавливать мигрантов на границе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet