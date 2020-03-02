Армия Асада вернула контроль над стратегическим городом в Идлибе

Повстанцы контролировали города Серакиб всего несколько дней. Армия Асада вернула его в ходе контрнаступления.

Через Серакиб идут две важные дороги в Алеппо и Идлиб Reuters (архивное фото)

Правительственные войска Сирии вернули контроль над стратегическим городом Серакиб, который расположен на слиянии двух главных дорог ведущих в Алеппо в провинции Идлиб, сообщает AMN в понедельник, 2 марта.

Сообщается, что наступление со стороны сирийской армии началось 1 марта. А до этого возобновлялось контрнаступление в этом районе со стороны турецких войск.

По данным издания, подразделения сирийской армии, вместе с частями "Хезболла" и при поддержке российской авиации к утру 2 марта смогли вытеснить противника к Афесу и Найрабу.

Сейчас сирийская арабская армия снова прочесывает Серакиб и пытается проверить весь город, прежде чем начнется контрнаступление.

Как известно, поддерживаемые Турцие повстанцы отбили Серакиб 27 февраля. Они контролировали город всего несколько дней.

Отметим, первым городом, отбитым постанцами у армии Асада в ходе контрнаступления, стал Найраб на северо-западе Идлиба.

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