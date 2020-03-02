Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Армия Асада вернула контроль над стратегическим городом в Идлибе

Комментариев: 1
Повстанцы контролировали города Серакиб всего несколько дней. Армия Асада вернула его в ходе контрнаступления.
Через Серакиб идут две важные дороги в Алеппо и Идлиб
Через Серакиб идут две важные дороги в Алеппо и Идлиб
Reuters (архивное фото)

Правительственные войска Сирии вернули контроль над стратегическим городом Серакиб, который расположен на слиянии двух главных дорог ведущих в Алеппо в провинции Идлиб, сообщает AMN в понедельник, 2 марта.

Сообщается, что наступление со стороны сирийской армии началось 1 марта. А до этого возобновлялось контрнаступление в этом районе со стороны турецких войск. 

По данным издания, подразделения сирийской армии, вместе с частями "Хезболла" и при поддержке российской авиации к утру 2 марта смогли вытеснить противника к Афесу и Найрабу.

Сейчас сирийская арабская армия снова прочесывает Серакиб и пытается проверить весь город, прежде чем начнется контрнаступление.

Как известно, поддерживаемые Турцие повстанцы отбили Серакиб 27 февраля. Они контролировали город всего несколько дней.

Отметим, первым городом, отбитым постанцами у армии Асада в ходе контрнаступления, стал Найраб на северо-западе Идлиба. 

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Сирия, сирийские повстанцы, Конфликт в Сирии, Россия в Сирии, новости Сирии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
BJI    02.03.2020, 11:45
Оценка:  0
BJI
бред
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь