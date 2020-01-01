В Нигерии при нападении боевиков погибли 50 человек

Нападению подверглись шесть сел в северном штате Кадуна. Среди погибших были маленькие дети.

На севере Нигериии в штате Кадуна 50 человек погибли при атаке неизвестных вооруженных боевиков. Об этом сообщает местное издание Punch в понедельник, 2 марта.

Нападение произошло в воскресенье на шесть сел: Керава, Раго, Марина, Зариява, Хашимава, Гидан Масу Сайду и Унгувар-Барау. Отмечается, что среди погибших были маленькие дети.

В полиции подтвердили факт нападения. В настоящий момент местные правоохранительные службы отправились в районы, где произошли нападения, для расследования инцидента.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

Ранее в Нигерии на мосту в городе Гамбору произошел взрыв, в результате которого погибли не менее 30 человек, еще 35 были ранены и доставлены в больницу.

Также в Нигерии боевики ИГИЛ в знак мести обезглавили 10 пленных христиан. Еще одного человека застрелили.

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