В сторону ЕС хлынут миллионы беженцев – Эрдоган

Президент Турции предупредил Евросоюз о миллионах беженцев. При этом в ООН уже зафиксировали поток людей, покидающих Идлиб.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что скоро к границам Евросоюза двинутся миллионы беженцев, передают РИА Новости.

"Период одностороннего бескорыстия с нашей стороны закончен… Звонят и говорят: закройте границы. Я сказал: поздно. Запад должен разделять груз ответственности за беженцев. Сегодня мы встретимся с премьером Болгарии, завтра поговорю с Меркель", - сказал Эрдоган.

Он не исключил проведение саммитов по Сирии с участием глав четырех-пяти государств.

В тоже время, верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что поток людей, покидающих сирийский Идлиб, увеличился за последние дни.

"Мы знаем, что в провинции Идлиб на севере страны (Сирии - ред.) за последние несколько месяцев было перемещено, скажем, около 900 тысяч человек, но в последние несколько дней это ускорилось", - заявил Гранди.

Как известно, поддерживаемые Турцие повстанцы отбили Серакиб 27 февраля. Они контролировали город всего несколько дней.

Отметим, первым городом, отбитым повстанцами у армии Асада в ходе контрнаступления, стал Найраб на северо-западе Идлиба.

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