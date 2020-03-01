Меркель отказались пожать руку из-за коронавируса

Немецкий министр отказался пожать руку канцлеру Германии, якобы опасаясь заразится коронавирусом.

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер отказался пожать руку канцлеру Ангеле Меркель, видно, опасаясь, заразиться коронавирусом COVID-19, сообщает Европейская правда.

Инцидент произошел в понедельник, 2 марта, в ходе встречи с представителями объединений мигрантов в Берлине.

На видеоролике можно увидеть, как канцлер направляется к своему стулу и протягивает для приветствия руку Зеехоферу. Однако тот жестом дает ей понять, что нет, не хочу я тебе жать руку. В ответ, под дружный смех присутствующих, Меркель понимающе разводит руками и показывает всем ладони.

По данным немецких СМИ, таким образом министр выполнил свое обещание, когда он отказался от всех рукопожатий в связи с ситуацией эпидемии коронавируса, добравшегося из Китая в Европу.

Ранее сообщалось, что на территории Португалии и Андорры выявлены первые случаи заражения коронавирусом COVID-19.

По состоянию на утро понедельника за пределами Китая в 65 странах мира новым коронавирусом заразились 7169 человек, из них 104 умерли. Больше всего новых заболевших выявили в Южной Корее - 586 человек за последние сутки, на втором месте Италия с 240 новыми случаями, третий - Иран, где подтвердили 205

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