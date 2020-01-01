В ЕС сменился лидер по расходам на оборону
По итогам 2018 года в Евросоюзе смениласть страна-лидер по расходам на оборону в госбюджете.
По данным Евростата, больше всех в ЕС такие траты у Латвии. При среднем показателе по ЕС в 1,2% от ВВП Латвия потратила 2,1% своего бюджета на оборонные расходы.
В тройку также вошли Греция и Эстония (по 2%). Меньше тратили Ирландия (0,3%), Мальта (0,5%), Люксембург (0,5%).
В целом страны ЕС потратили на оборону около 162 млрд евро за год.
Напомним, по итогам саммита НАТО в ноябре стало известно, что США сократят, а Германия увеличит вклад в бюджет Альянса.
В целом, совокупное увеличение военных расходов НАТО к 2024 году составит $400 млрд (по сравнению с 2016 годом).
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