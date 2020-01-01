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В ЕС сменился лидер по расходам на оборону

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Больше всех расходов на оборону предусмотрено госбюджетом Латвии. Меньше всех - Ирландии.
В среднем страны ЕС тратят на оборону 1,2% бюджета
В среднем страны ЕС тратят на оборону 1,2% бюджета

По итогам 2018 года в Евросоюзе смениласть страна-лидер по расходам на оборону в госбюджете.

По данным Евростата, больше всех в ЕС такие траты у Латвии. При среднем показателе по ЕС в 1,2% от ВВП Латвия потратила 2,1% своего бюджета на оборонные расходы.

В тройку также вошли Греция и Эстония (по 2%). Меньше тратили Ирландия (0,3%), Мальта (0,5%), Люксембург (0,5%).

В целом страны ЕС потратили на оборону около 162 млрд евро за год.

 

Напомним, по итогам саммита НАТО в ноябре стало известно, что США сократят, а Германия увеличит вклад в бюджет Альянса. 

В целом, совокупное увеличение военных расходов НАТО к 2024 году составит $400 млрд (по сравнению с 2016 годом).

 

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Теги: бюджет, НАТО, Латвия, оборона
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Источник: korrespondent.net

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