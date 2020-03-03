Коронавирус выявили у 23 иранских депутатов

В Иране коронавирус нового типа активно распространяется в высших эшелонах власти. А в целом по стране количество зараженных перевалило за две тысячи.

Результаты анализов 23 депутатов Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана подтвердили наличие у них Covid-19. Об этом во вторник, 3 марта, сообщил вице-спикер законодательного органа Абдольреза Месри, передает издание Уjc.

"На сегодняшний день тест на коронавирус дал положительный результат у 23 депутатов", - сказал Месри.

Ранее была распространена информация об обнаружении заболевания лишь у пяти членов Меджлиса.

Тем временем по данным иранского Минздрава, общее число заражений коронавирусом в стране за сутки возросло с 1501 до 2336. Число погибших выросло на 11, достигнув 77, а выздоровели 435 человек.

Ранее сообщалось, что среди заразившихся коронавирусом в Иране – вице-президент и пять депутатов парламента. Один из чиновников умер. Также коронавирус обнаружили у иранского сотрудника ВОЗ.

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