Коронавирус выявили у 23 иранских депутатов
Результаты анализов 23 депутатов Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана подтвердили наличие у них Covid-19. Об этом во вторник, 3 марта, сообщил вице-спикер законодательного органа Абдольреза Месри, передает издание Уjc.
"На сегодняшний день тест на коронавирус дал положительный результат у 23 депутатов", - сказал Месри.
Ранее была распространена информация об обнаружении заболевания лишь у пяти членов Меджлиса.
Тем временем по данным иранского Минздрава, общее число заражений коронавирусом в стране за сутки возросло с 1501 до 2336. Число погибших выросло на 11, достигнув 77, а выздоровели 435 человек.
Ранее сообщалось, что среди заразившихся коронавирусом в Иране – вице-президент и пять депутатов парламента. Один из чиновников умер. Также коронавирус обнаружили у иранского сотрудника ВОЗ.
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