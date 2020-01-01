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Более ста стран охвачены коронавирусом

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Вирус за последние сутки зафиксирован в Болгарии, Коста-Рике, Молдавии, Французской Гвиане, на Мальдивах, Мальте, датских Фарерских островах, Парагвае и на французском карибском острове Мартиника.
Число охваченных коронавирусом стран перевалило за 100
Число охваченных коронавирусом стран перевалило за 100

По данным ВОЗ, количество случаев заражения в мире увеличилось до 110 034. При этом за прошедшие 24 часа зарегистрированы 3 610 новых зараженных и 71 летальный исход.

О таких цифрах свидетельствуют данные портала gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE).

Согласно этим данным, в пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:

  • Китай (80 699)
  • Южная Корея (7 314)
  • Иран (6 566)
  • Италия (5 883)
  • Германия (951)

В то же время, более 60 тысяч человек во всем мире уже излечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом. 

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное названиеCOVID-19. По последним данным, заражены более ста тысяч, умерли - 3797 человек.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. 

Как полагают ученые, люди заразились вирусом, употребив в пищу мясо диких животных.

Ранее исследователи из Австралийского национального университета проанализировали долгосрочное влияние эпидемии на человечество и мировую экономику. 

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Теги: эпидемия, ВОЗ, мир, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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