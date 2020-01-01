Более ста стран охвачены коронавирусом
По данным ВОЗ, количество случаев заражения в мире увеличилось до 110 034. При этом за прошедшие 24 часа зарегистрированы 3 610 новых зараженных и 71 летальный исход.
О таких цифрах свидетельствуют данные портала gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE).
Согласно этим данным, в пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:
- Китай (80 699)
- Южная Корея (7 314)
- Иран (6 566)
- Италия (5 883)
- Германия (951)
В то же время, более 60 тысяч человек во всем мире уже излечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное названиеCOVID-19. По последним данным, заражены более ста тысяч, умерли - 3797 человек.
ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Как полагают ученые, люди заразились вирусом, употребив в пищу мясо диких животных.
Ранее исследователи из Австралийского национального университета проанализировали долгосрочное влияние эпидемии на человечество и мировую экономику.
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