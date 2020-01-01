ВОЗ развенчала мифы о коронавирусе

Вокруг коронавируса сложилось множество ложных представлений. В ВОЗ ответили на ряд их них.

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали о некоторых ошибочных представлениях о коронавирусе.

Миф: новый коронавирус может разноситься по воздуху на большие расстояния.

Факт: коронавирусы не могут разноситься по воздуху на большие расстояния

Новый коронавирус (2019-nCoV) – респираторный вирус, главным образом передающийся воздушно-капельным путем, т.е. через вдыхание капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например при кашле или чихании, капель слюны или выделений из носа. Ввиду большой массы эти капли не могут преодолевать большие расстояния по воздуху. Заражение может также произойти в результате прикосновения к глазам, рту или носу после контакта руками с инфицированной поверхностью. Для профилактики заражения следует регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим антисептиком или мыть их водой с мылом.

Миф: прием кокаина помогает защититься от COVID-19.

Факт: прием кокаина не поможет защититься от заражения коронавирусом.

Кокаин – стимулирующий наркотик, вызывающий привыкание. Его прием вызывает опасные побочные эффекты и вредит здоровью.

Миф: детская моча является средством профилактики COVID-19.

Факт: детская моча не является средством профилактики COVID-19.

Моча не убивает вирусы или бактерии. Моча действительно может в небольших количествах содержать вирусный или бактериальный материал. Мытье рук или протирание поверхностей детской мочой не защитит от нового коронавируса (2019-nCoV). Необходимо регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим средством или мыть их водой с мылом. Для обработки поверхностей используйте обычные бытовые дезинфицирующие средства.

Также в ВОЗ развенчали мифи о том, что вирус переносится компарами, что его можно уничтожить, находясь на улице в холодную и снежную погоду, что он может передаваться через предметы, например монеты или банкноты.

Полностью с информацие ВОЗ можно ознакомиться по ссылке.

По последним данным, количество больных коронавирусом превысило 110 тысяч человек, около 62 тысяч из которых вылечились, почти 3800 - умерли.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet