В ВОЗ объяснили отличие COVID-19 от его предшественников SARS и MERS

Новый коронавирус распространяется быстрее, его симптомы легче, поэтому многие люди не подозревают, что больны.

В ВОЗ объяснили, чем новый коронавирус отличается от SARS и MERS

ВОЗ рассказала о том, как новый тип коронавируса COVID-2019 отличается от эпидемий атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов и ближневосточного респираторного синдрома MERS 2015 года. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 17 марта.

"Вирус SARS не имел такой вирулентности (степень способности штамма микроорганизма или вируса заражать организм - прим. ред.), возможности переноситься от человека к человеку. Он был очень опасным для медперсонала. SARS шел сразу на поражение, была тяжелая пневмония, сразу было понимание, что человек тяжело заболел, он шел в больницу. Сейчас 80 процентов людей не понимают, что они больны, потому что у них легкие недомогания", - заявила глава российского офиса ВОЗ Мелита Вуйнович.

Она также добавила, что новый коронавирус быстро переносится, вызывает легкое заболевание.

"Вирусу важно выжить, чтобы выжить, ему не надо убивать хозяина. Он хочет переноситься дальше", - подчеркнула Вуйнович.

Сейчас неизвестно, как новый вирус будет мутировать, поэтому никто не может делать какие-либо прогнозы. При этом из тех, у кого был выявлен новый коронавирус, 81% пациентов переносят его как легкое заболевание.

"Это драйвер эпидемии. Это те, кто чихнул, закашлял, у кого была температура и непонятное недомогание, и затем выздоровел и даже не понял, что был инфицирован (новым вирусом - прим. ред.). Четырнадцать процентов - это серьезное заболевание, это те, кто попадает в больницу, у них пневмония или другой токсический синдром, и еще пять процентов - это критические больные, которые попадают в реанимацию", - привела данные Вуйнович.

Напомним, что ранее в МОЗ оценили вероятность продления карантина. На данный момент все ограничения носят превентивный характер, однако, в случае массового распространения заболеваемости будут введены меры реагирования.

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