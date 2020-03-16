В сети появилось видео из госпиталя в Милане, охваченного коронавирусом

Лечебное учреждение забито под завязку. Кровати с больными стоят даже в коридорах. Многие пациенты подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

В сеть выложили видеоролик, снятый, как утверждается, в одной из больниц Милана, в котором бушует эпидемия коронавируса. Кадры опубликовал в Twitter пользователь @sabineyoussef86.

В ролике видно, что госпиталь переполнен. Кровати с пациентами стоят не только в палатах, но и в коридорах.

Многие больные подключены к аппаратам, которые поддерживают дыхательную функцию. Некоторые из пациентов даже находят в себе силы улыбнуться и приветственно помахать рукой оператору.

На видео также попал один из медиков, который одет в специальный защитный костюм.

На сегодня Италия занимает второе место в мире по количеству заболевших коронавирусом. Первые очаги заражения были в 50 километрах от Милана.

Во всей Италии закрыты учебные, спортивные и культурные заведения, существует отмена на все массовые мероприятия. Запрещено проводить свадьбы и похороны. Также в стране закрыты все места общественного питания, магазины, кроме продовольственных, также работают аптеки.

Ране мы писали, что в Польше правительство ушло на карантин из-за коронавируса.

Также Korrespondent.net сообщал, что в Китае разрешили испытания первой вакцины от коронавируса.

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