Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Умерла вдова первого космонавта Юрия Гагарина

Комментариев: 0
Жена первого космонавта планеты Юрия Гагарина - Валентина скончалась на 85-м году жизни.
Гагарина родилась 15 декабря 1935 года
Гагарина родилась 15 декабря 1935 года
пресс-служба Кремля

Вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина Валентина Гагарина скончалась во вторник, 17 марта, на 85-м году жизни. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

"Сегодня Валентина Ивановна Гагарина скончалась", - сказали в пресс-службе.

Гагарина, в девичестве Горячева, родилась 15 декабря 1935 года. В декабре 2019 года она отметила свое 84-летие.

Свадьба Гагариных состоялась 27 октября 1957 года в Оренбурге, Юрий Гагарин был тогда военным летчиком.

Напомним, появилась новая версия гибели Гагарина. Свою версию гибели первого космонавта рассказал его коллега Леонов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: смерть, жена, Гагарин, Вдова
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь