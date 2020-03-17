Молдова ввела чрезвычайное положение из-за COVID-19

Режим ЧП в стране введен на два месяца. Молдавский Нацбанк готовит меры по ослаблению кредитной политики и предоставлению отсрочек по кредитам.

В Молдове парламент объявил чрезвычайное положение в связи с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Newsmaker во вторник, 17 марта.

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"Мы не хотим посягать на фундаментальные права граждан, мы будем действовать в соответствии с Законом. Как предусмотрено законом, мы сообщим ООН и Совету Европы о введении ЧП", - заявил премьер Молдовы Ион Кику.

ЧП решили ввести на 60 дней, поскольку эпидемический прогноз для Европы пессимистичен, добавил Кику.

"Я буду рад прийти через неделю и попросить отменить ЧП, если это будет возможно", - добавил премьер.

Также Кику рассказал, что Нацбанк готовит меры, направленные на ослабление кредитной политики и возможности предоставления отсрочки по выплатам кредитов. Также рассматривается возможность предоставления более дешевых кредитов.

Коммунальные службы тоже рассматривают возможность отсрочки по платежам.

Наконец, премьер призвал всех быть солидарными, чтобы Молдова смогла выйти из кризиса, как стабильная страна.

"Государство не сможет покрыть каждую потерю и следствие, но сейчас мы все должны быть едины и решать проблемы вместе", - резюмировал Кику.

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