Количество больных COVID-19 превысило 200 тысяч
Количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире в полдень среды, 18 марта, превысило 200,1 тысячи человек, сообщается на сайте Worldometer.
Больше всего случаев в Китае (свыше 80,8 тыс. человек), Италии (свыше 31,5 тыс. человек), Иране (свыше 16,1 тыс. человек), Испании (свыше 11,8 тыс.) и Германия (свыше 9,8 тыс.).
Значительное число зараженных также в Южной Корее (свыше 8,4 тыс.), Франции (свыше 7,7 тыс.) и США (свыше 6,5 тыс.).
В общей сложности коронавирус выявили в 167 государствах и территориях.
При этом выздоровели 82,8 тысяч человек, скончались - 8010 человек.
В Украине на данный момент подтверждены 14 случаев коронавируса, два человека умерли.
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