Глава минздрава Нидерландов упал в обморок во время обсуждения пандемии

Чем было вызвано внезапное ухудшение самочувствия Брюинса, неизвестно. Он не стал комментировать возможные причины обморока.

Глава минздрава Нидерландов Бруно Брюинс упал в обморок в парламенте страны во время обсуждения проблемы борьбы с распространением нового коронавируса.

Один из депутатов задавал вопросы министру, стоявшему у трибуны. В это время Брюинс упал в обморок.

Видео инцидента появилось на YouTube.

На кадрах видно, как стоящий у трибуны министр начинает пошатываться, затем падает. Ему на помощь поспешили коллеги. Они помогли главе минздрава подняться и дали ему воды.

При этом министр отказался садиться в предложенное ему кресло и через несколько минут продолжил выступление.

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