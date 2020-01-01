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Глава минздрава Нидерландов упал в обморок во время обсуждения пандемии

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Чем было вызвано внезапное ухудшение самочувствия Брюинса, неизвестно. Он не стал комментировать возможные причины обморока.

Глава минздрава Нидерландов Бруно Брюинс упал в обморок в парламенте страны во время обсуждения проблемы борьбы с распространением нового коронавируса.

Один из депутатов задавал вопросы министру, стоявшему у трибуны. В это время Брюинс упал в обморок.

Видео инцидента появилось на YouTube.

На кадрах видно, как стоящий у трибуны министр начинает пошатываться, затем падает. Ему на помощь поспешили коллеги. Они помогли главе минздрава подняться и дали ему воды.

При этом министр отказался садиться в предложенное ему кресло и через несколько минут продолжил выступление.

 

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Теги: Нидерланды, обморок, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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