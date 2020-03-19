COVID-19: Названы сроки снятия карантина в Ухане

Когда блокада Уханя будет ослаблена, будет вестись строгий контроль, чтобы предотвратить возможные новые вспышки.

Город Ухань, административный центр китайской провинции Хубэй, ставший эпицентром распространения коронавируса COVID-19, может полностью очиститься от инфекции до конца марта. Карантин может быть постепенно снят в апреле. Об этом сказал один из ведущих вирусологов Китая Ли Ланьцзюань, сообщает China Daily в четверг, 19 марта.

"Если в течение 14 дней подряд в Ухане не будет зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом, мы считаем, что настанет время, когда блокаду можно будет постепенно снимать. Мы ожидаем, что новые случаи заболевания прекратятся в середине или конце марта", – сказал ученый.

Он отметил, что когда блокада Уханя будет ослаблена, будет вестись строгий контроль, чтобы предотвратить возможные новые вспышки.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки в Ухан не зарегистрировали ни одного случая заражения COVID-19. При этом во всем Китае число жертв коронавируса возросло на восемь человек, заразилось коронавирусом – 34, выздоровели 819 человек.

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