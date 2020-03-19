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COVID-19: Названы сроки снятия карантина в Ухане

Комментариев: 1
Когда блокада Уханя будет ослаблена, будет вестись строгий контроль, чтобы предотвратить возможные новые вспышки.
Китай почти справился с эпидемией COVID-19
Китай почти справился с эпидемией COVID-19
Синьхуа

Город Ухань, административный центр китайской провинции Хубэй, ставший эпицентром распространения коронавируса COVID-19, может полностью очиститься от инфекции до конца марта. Карантин может быть постепенно снят в апреле. Об этом сказал один из ведущих вирусологов Китая Ли Ланьцзюань, сообщает China Daily в четверг, 19 марта.

"Если в течение 14 дней подряд в Ухане не будет зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом, мы считаем, что настанет время, когда блокаду можно будет постепенно снимать. Мы ожидаем, что новые случаи заболевания прекратятся в середине или конце марта", – сказал ученый.

Он отметил, что когда блокада Уханя будет ослаблена, будет вестись строгий контроль, чтобы предотвратить возможные новые вспышки.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки в Ухан не зарегистрировали ни одного случая заражения COVID-19. При этом во всем Китае число жертв коронавируса возросло на восемь человек, заразилось коронавирусом – 34, выздоровели 819 человек.

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Теги: вирусы, Вирус, Китай, эпидемия, инфекция, карантин, китайцы, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Cudzoziemiec    19.03.2020, 10:37
Оценка:  +10
Cudzoziemiec
все дерьмо с Китая...
MykRom    19.03.2020, 11:14
Оценка:  +1
MykRom
Наполеон о Китае:
1. Здесь лежит спящий гигант Пусть он спит. Если он проснется — он потрясет мир.
2. Когда Китай проснется мир начнет трясти.
Вопрос: Китай уже проснулся, или только протирает глаза?
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