Фейки о коронавирусе: не верить страшилкам и знать правду

Украина до сих пор в панике из-за коронавируса. Именно это рождает многочисленные фейки вокруг этой темы.

Коронавирус застал Украину врасплох. Именно поэтому в соцсетях рождаются страшилки и фейки, в которые навязчиво заставляют верить.

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Детальнее о фейках вокруг смертельного китайского вируса рассказали в сюжете ТСН.

Из последних массовых фейков о коронавирусе - вертолет, который якобы будет ночью дезинфицировать Украину из воздуха. Между тем, в этот фейк многие поверили. Задумался ли кто-нибудь о том, насколько такой способ эффективен?

Еще один распространенный фейк касается детей. В сети пишут, что якобы патрули будут вылавливать детей. Говориться, что родителей будут штрафовать и о том, что о детях на улице якобы будут информировать школы. А вот эксперты убеждены: информацию нужно проверять.

Последние два месяца Россия активно распространяет неправдивые конспирологические теории о том, что вирус запустила Америка, или это мировой заговор. Чтобы мы были постоянно в таком паническом состоянии. Я не могу утверждать, что все фейки из России. Конечно, нет. Некоторые фейки создают, потому что нечем заняться, или кто-то раскручивает свою страницу в Сети - говорит эксперт по фейкам Ольга Юркова.

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Кроме того, эксперт рассказала, как распознать фейк и не стать его распространителем. По ее словам, обращайте внимание на заголовок. Слишком громкий заголовок всегда должен вызывать сомнения. Если сомнения о неправдивости информации, стоит поискать первоисточник. Тогда можно воспользоваться поисковой системой и убедиться, может ли представитель быть экспертом в указанном вопросе. Если в тексте нет ответа на такие вопросы, как “Кто? Что? Когда? Как?“, это однозначно вранье.

Более того, в сети можно найти более нелепые фейки о коронавирусе. Например, сетью распространяется информация о том, что от коронавируса якобы помогают виски с медом и курение. Еще украинцев верят, что церковные колокола обеззараживают воздух, а высокая температура способна убивать Covid-19. Ученые неоднократно доказывали, что все эти “методы” не действенны.

Психолог Елена Лещинская уверена, что украинцы склонны к теории заговоров и слышат то, что хотят услышать. Профессор уже давно говорит о вирусе массового сознания украинцев из-за собственной инфантильности.

Сейчас оно работает в чистом виде так, как и компьютерные вирусы. Зацепилось за что-то, за какой-то момент во внутреннем мире человека, человек импульсивно отреагировал и распространил. Как коронавирус, точно так и фейковирус, и главное, что люди уверены, что они делают доброе дело. Они хотят защитить себя, - говорит Лещинская.

Грань между правдой и ложью очень тонкая. Поэтому нужно стараться, чтоб здравый смысл всегда побеждал излишек эмоций.

Напомним, в Ухане за сутки ни одного нового случая COVID-19. В Ухане, ставшим центром эпидемии в КНР за сутки не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом.

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