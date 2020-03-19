Патриарх Варфоломей запретил в церквях проводить службы до конца марта

В церквях принимают меры из-за пандемии коронавируса.

Вселенский патриарх Варфоломей приказал церквям прекратить проводить службы и обряды до конца марта в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

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“Мы заявляем о своей церковной резолюции и мандате на прекращение до конца марта всех богослужений, событий и обрядов, за исключением частных молитв в церквях, которые останутся открытыми“, - сказал Варфоломей.

Патриархат отметил, что наблюдает за ситуацией с “неотложным чувством ответственности по отношению к своим прихожанам и всем людям“.

Отмечается, что церковь может пересмотреть решение о карантине в зависимости от темпов борьбы с пандемией.

Напомним, ПЦУ опубликовала установки духовенству на время эпидемии COVID-19.

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