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Патриарх Варфоломей запретил в церквях проводить службы до конца марта

Комментариев: 1
В церквях принимают меры из-за пандемии коронавируса.
Патриарх Варфоломей
Патриарх Варфоломей
EPA/UPG

Вселенский патриарх Варфоломей приказал церквям прекратить проводить службы и обряды до конца марта в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

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“Мы заявляем о своей церковной резолюции и мандате на прекращение до конца марта всех богослужений, событий и обрядов, за исключением частных молитв в церквях, которые останутся открытыми“, - сказал Варфоломей.

Патриархат отметил, что наблюдает за ситуацией с “неотложным чувством ответственности по отношению к своим прихожанам и всем людям“.

Отмечается, что церковь может пересмотреть решение о карантине в зависимости от темпов борьбы с  пандемией.

Напомним, ПЦУ опубликовала установки духовенству на время эпидемии COVID-19.

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Комментариев (1)
Евгений    19.03.2020, 13:44
Оценка:  0
Евгений
Так что, люди мрут не из-за кары господней? Это всё-таки вирус? Церковь согласна с наукой? Что в мире творится! То землю шарообразной признали, теперь верят в вирусы...
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