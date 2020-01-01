МИД дал советы украинцам в Германии по возвращению

Всех украинцев в Германии призвали не затягивать и покупать билеты в Украину на авиарейс 24 марта.

Украинцам в Германии дали советы, как вернуться домой в связи с общенациональным карантином, указания опубликовало Министерство иностранных дел в Facebook в четверг, 19 марта.

Сообщается, что быстрее всего и проще добраться домой можно будет авиарейсами МАУ в субботу, 21 марта и SkyUp во вторник, 24 марта.

В МИД сообщили, что немецко-польская граница остается закрытой, а возможности транзитного переезда через Польшу нет.

"Из Германии в Украину есть альтернативный транспортный коридор по маршруту: по автобану А8 через Мюнхен и А1 Зальцбург, потом по территории Австрии (движение по территории Австрии возможно только через А1, другие транзитные коридоры заблокированы) в Венгрию исключительно через пункты пропуска Никелсдорф - Хедьешхалом (Nickeldorf - Hegyeshalom)", - пояснили в ведомстве.

Параллельно посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что билеты на рейсы авиаперевозчика SkyUp для возвращения из ФРГ домой купили 782 наших граждан.

"Только что на сайте открыта продажа на новый рейс - на вторник, 24 марта. Для тех, кто не успел - поторопитесь! Параллельно прорабатываются рейсы МАУ", - написал дипломат в Twitter.

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