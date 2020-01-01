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МИД дал советы украинцам в Германии по возвращению

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Всех украинцев в Германии призвали не затягивать и покупать билеты в Украину на авиарейс 24 марта.
Посол Украины в Германии призвал украинцев покупать билеты на авиарейсы
Посол Украины в Германии призвал украинцев покупать билеты на авиарейсы
politeka.net
 
Украинцам в Германии дали советы, как вернуться домой в связи с общенациональным карантином, указания опубликовало Министерство иностранных дел в Facebook в четверг, 19 марта.
 
Сообщается, что быстрее всего и проще добраться домой можно будет авиарейсами МАУ в субботу, 21 марта и SkyUp во вторник, 24 марта.
 
В МИД сообщили, что немецко-польская граница остается закрытой, а возможности транзитного переезда через Польшу нет.
 
"Из Германии в Украину есть альтернативный транспортный коридор по маршруту: по автобану А8 через Мюнхен и А1 Зальцбург, потом по территории Австрии (движение по территории Австрии возможно только через А1, другие транзитные коридоры заблокированы) в Венгрию исключительно через пункты пропуска Никелсдорф - Хедьешхалом (Nickeldorf - Hegyeshalom)", - пояснили в ведомстве.
 
Параллельно посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что билеты на рейсы авиаперевозчика SkyUp для возвращения из ФРГ домой купили 782 наших граждан.
 
"Только что на сайте открыта продажа на новый рейс - на вторник, 24 марта. Для тех, кто не успел - поторопитесь! Параллельно прорабатываются рейсы МАУ", - написал дипломат в Twitter.
 
Напомним, за последние сутки число зараженных COVID-19 в Германии возросло на 36% и превысило 12 тысяч человек.

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Теги: МИД Украины, Германия, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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