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В Индии виновных в изнасиловании казнили через семь лет после приговора

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Четверо мужчин, которые изнасиловали девушку в 2012 году, казнены через повешение. Дело стало одним из самых громких в современной истории страны.
Cотрудники службы безопасности Индии стоят на страже у тюремного комплекса Тихар
Cотрудники службы безопасности Индии стоят на страже у тюремного комплекса Тихар
 
В Индии в пятницу, 20 марта, приведен в исполнение смертный приговор в отношении четверых мужчин, которые изнасиловали студентку в 2012 году. Преступников повесили в тюрьме Тихар в Дели спустя семь лет после приговора.
 
За несколько часов до приведения приговора в исполнение Верховный суд страны отклонил апелляцию их защиты. В преддверии решения суда у тюрьмы собрались люди, которые требовали казнить преступников.
 
Дело об изнасиловании студентки медицинского факультета Джоти Сингх стало одним из самых громких в современной истории Индии.
 
В декабре 2012 года студентка и ее молодой человек сели в автобус, где оказалось шестеро пьяных парней. Они избили парня и изнасиловали девушку, а потом вытолкнули обоих на дорогу.
 
Через несколько дней девушка скончалась от полученных травм.
 
Это дело вызвало массовые акции протеста в Индии, участники которых требовали наказать виновных в преступлении и начать борьбу с частыми случаями изнасилований в стране.
 
Суд приговорил к смертной казни пятерых участников изнасилования, шестой получил три года тюрьмы, так как был тогда несовершеннолетним.
 
После этого один из преступников повесился в тюремной камере, адвокаты остальных подавали жалобы и пытались отсрочить приведение приговора в исполнение.
 
Источник: Русская служба DW

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Теги: Индия, изнасилование, смертный приговор, повешение
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Источник: korrespondent.net

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