В Чехии будут печатать респираторы на 3D-принтере

Специалисты дорабатывают макет респиратора, который будет плотно прилегать к лицу и его можно использовать многоразово. Производство таких защитных средств обойдется дешевле, чем делать их на заводах.

В день можно изготавливать 60 респираторов radio.cz

Чешские ученые заявили, что с 12 марта ведутся работы над новой программой, позволит печатать респираторы на 3D-принтере. Разработчики надеются запустить производство в самое ближайшее время, сообщает Чешское Радио.

"В первую очередь для нас важно, чтобы респиратор плотно прилегал к лицу. Также не на последнем месте стоит качество и прочность респиратора", - заявили изобретатели.

Уточняется, что разработчики работают над макетом, который планируется рассылать фирмам и частным лицам, имеющим 3D-принтер.

"Так можно решить проблему дефицита масок в магазинах и аптеках", - уверяют специалисты.

Один 3D-принтер за день может напечатать 60 респираторов. Данный способ производства будет дешевле, чем если бы изготовлять подобные респираторы на заводе.

Также немаловажным, считают разработчики, является то, что их изобретение будет многоразовым.

"Для очистки прибора достаточно продезинфицировать его моющими средствами и поменять в нем фильтры", - рассказали чешские ученые.

Ранее сообщалось, что контрабандисты пытались вывезти респираторы на 1 млн грн.

Также мы писали, что в Польшу пытались почтой отправить 50 тысяч защитных масок.

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