В Албании резко сократят зарплаты министров на время эпидемии

Глава правительства заявил, что сначала намеревался увеличить налоги для крупного бизнеса, но после решил урезать зарпоату депутатам и министрам.

В Албании министрам и депутатам в ожидании значительного экономического спада сократили зарплаты. Соответствующее решение принял премьер-министр Албании Эди Рама. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает Европейская правда со ссылкой на текст его обращения к гражданам.

Он отметил, что сначала хотел предложить план, по которому наибольший вклад должен сделать крупный бизнес, а также те, кто получает высокие зарплаты в государственном секторе.

"Но я убежден, что это может восприниматься неправильно, как то, что у государства нет денег на выплату зарплат и пенсий. Поэтому мы не будем трогать ни одну другую зарплату, кроме зарплаты членов Совета министров и депутатов албанского парламента, которые будут получать только половину своей зарплаты до конца войны", - сказал Рама.

В своем выступлении он неоднократно назвал борьбу с коронавирусом войной, в которой Албании не у кого просить помощи, поскольку другие страны также ведут эту войну.

"Мы не хотим создавать никаких недоразумений, сокращая вдвое зарплату президента республики, которого я хотел бы публично поблагодарить за то, что он по мере сил помогает нам в этой войне, или зарплату руководителей независимых институтов", - отметил премьер Албании.

Он также рассказал, что в стране коронавирусом заразились 64 человека, двое – умерли, введены карантинные меры.

Напомним, в понедельник стало известно, что Зеленский собрал олигархов у себя в офисе. Позже он в эфире ТВ сообщил, что попросил у представителей крупного бизнеса помощь в виде 12-13 млрд гривен. Также стало известно, кто из олигархов приезжал в ОП.

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