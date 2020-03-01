Мировые зоопарки предлагают отвлечься от инфошума

Из-за пандемии были закрыты многие организации по всему миру. Не стали исключением и зоопарки. Однако некоторые из них можно посетить виртуально, посмотрев стримы на их сайтах.

“Пройтись” многими знаменитыми зверинцами в эти дни можно онлайн. Дирекции зоопарков приняли решение установить вэб камеры в некоторых клетках с животными, где те не будут мешать их обитателям и транслировать их жизнь онлайн. Об этом сообщает The Cut.

Так, Смитсоновский национальный зоопарк в Вашингтоне, округ Колумбия, предлагает понаблюдать за львами, слонами, голыми землекопами и большими пандами. Панд зовут Тянь Тянь и Мэй Сян и они любят купаться. Понаблюдать за этой парой можно с двух камер.

Зоопарк и ботанический сад Цинциннати в США также закрыт, но приглашает всех на свои онлайн-шоу в Facebook. Посетить их можно каждый день в 15.00 по североамериканскому восточному времени.

В Сан-Диего предлагают посмотреть на коал, которые зачастую просто сидят на деревьях, или понаблюдать за белым медведем.

Гораздо веселее у пингвинов. Там всегда что-то происходит: они ныряют, ходят по берегу, машут крыльями.

У кого больше терпения, тот может поджидать тигра. И хотя тот редко прогуливается перед камерой, но может, вам повезет.

Океанариум Монтерей Бэи в Калифорнии предлагает посмотреть, как дела у выдры.

Аквариум Шедда предлагает посмотреть на красивых подводных обитателей.

Если вам нравятся сурикаты, тогда этот стрим из зоопарка Майами для вас. Беспокойные и любопытные зверьки без устали носятся по вольеру.

В финском зоопарке Ouwehandsтоже есть белые медведи, их здесь трое. И двое из них - медвежата, которым не сидят на месте.

Московский зоопарк тоже проводит трансляции: вы можете понаблюдать за пандами и приматами.

Ранее в сети появилось умилительное видео с новорожденным тигренком, которого вывели на первую прогулку в общий вольер. Видео опубликовано на Youtube-канале Одесского зоопарка.

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