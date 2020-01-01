В Италии назвали болезни из группы риска COVID-19
В группе риска находятся пожилые люди и граждане с хроническими заболеваниями. Итальянцы определили степень их опасности.
Итальянские инфекционисты определили заболевания, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции.
Согласно отчету общества инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия, среди людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, опасность такого развития ситуации повышается на 10,5%, а среди диабетиков - на 7,3%.
Повышенный риск наблюдается у пациентов с хроническими респираторными заболеваниями (на 6,3%), гипертонией (на 6%) и онкологическими заболеваниями (на 5,6%)
Как известно, Ломбардия является эпицентром коронавируса в Италии. По состоянию на 20 марта в стране от COVID-19 умерли 4032 человека, из них в Ломбардии 2549.
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