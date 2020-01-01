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В Хорватии на месяц остановлен общественный транспорт

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Решение об остановке работы общественного транспорта в Хорватии вступает в силу в воскресенье, 22 марта.
Президент Хорватии Зоран Миланович надевает защитную маску
Президент Хорватии Зоран Миланович надевает защитную маску

Штаб гражданской защиты МВД Хорватии принял решение об остановке всех видов общественного транспорта в стране для противодействия распространению коронавируса COVID-19. Об этом сообщает издание Croatia Week в субботу, 21 марта.

Отмечается, что решение об остановке работы общественного транспорта вступает в силу в воскресенье, 22 марта, и продлится следующие 30 дней.

Решение касается внутреннего и международного автомобильного пассажирского транспорта, пассажирского железнодорожного транспорта, трамвайного или другого городского общественного транспорта, включая морской, а также фуникулеров. Запрет не распространяется лишь на услуги такси.

Ранее в Хорватии были закрыты спортивные площадки и детские игровые площадки, введены ограничения по проведению похорон и свадеб, в торговле и сфере услуг.

По состоянию на 21 марта в Хорватии выявили 168 больных коронавирусом, выздоровело пять человек. Также подтвержден один смертельный случай.

Напомним, с 22 марта в Киеве прекратит работу общественный транспорт из-за пандемии COVID-19. Перевозить по специальным пропускам будут лишь сотрудников критически важных инфраструктурных объектов.

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Теги: транспорт, эпидемия, Хорватия, пандемия, общественный транспорт, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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