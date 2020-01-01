Три землетрясения в Хорватии: есть жертвы

В Загребе произошло три мощных землетрясения. Сообщается о гибели 15-летнего парня в результате толчков.

Три мощных землетрясения магнитудой 5,3, 5,0 и 3,7 утром в воскресенье произошли в столице Хорватии Загребе. Об этом сообщает Total Croatia News.

"Город Загреб сегодня утром всколыхнули ряд землетрясений, их было три, стихия нанесла значительный ущерб хорватской столице в то время, когда ее жители уже имеют дело с чрезвычайной ситуацией в связи с распространением коронавируса", - говорится в сообщении.

Все три землетрясения произошли в нескольких километрах к северу от Загреба. Первое имело магнитуду 5,3 и произошло в 6:24, второе магнитудой 5,0 произошло в 7:01, а третье магнитудой 3,7 - в 07:41.

Одно из наиболее пострадавших сооружений вследствие бедствия - Загребский собор, который потерял часть одной из своих башен.

Ранее сообщалось, что Хорватию всколыхнуло мощное землетрясение. Из-за подземных толчков на некоторых зданиях образовались трещины, были повреждены крыши и стены. Улицы засыпало обломками бетонных плит.

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