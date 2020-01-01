Пираты взяли в плен украинских моряков

Контейнеровоз направлялся из порта Ломе в порт Либревиль. В Гвинейском заливе у берегов Африки на судно напали пираты.

Семь украинских моряков с судна MSC Talia F попали в плен к пиратам в Гвинейском заливе. Об этом, в воскресенье, 22 марта, сообщает Seafarers journal.com.

Всего на борту судна находилось 17 членов экипажа. Во время нападения пираты взяли в плен семерых моряков. По предварительной информации, все захваченные - граждане Украины.

В данный момент судьба взятых в плен не известна, а судно продолжило рейс.

Это не первый случай нападения пиратов на судна в Гвинейском заливе в течении нескольких дней. Недавно пираты напали на танкер STENA IMPORTANT, который стоял на якоре в этих водах. Членам данного экипажа удалось спастись. Они в безопасности.

Ранее у берегов Нигерии пираты напали на судно и похитили 10 членов экипажа, в том числе украинца. Также с борта иностранного судна пропал украинский моряк Евгений Масленников. Инцидент произошел на пути из Эквадора в Панаму.

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