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В Италии от коронавируса лечат двух украинцев

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Всего в стране почти 54 тысячи подтвержденных случаев коронавируса. Около пяти тысяч зараженных скончались.
Трое украинцев в Италии скончались от коронавируса
Трое украинцев в Италии скончались от коронавируса
 
В Министерстве иностранных дел рассказали, что по состоянию на сегодня в Италии от коронавирусаа умерли уже трое украинцев, еще двое инфицированы, заявил директор Департамента консульской службы ведомства Сергей Погорельцев, пишет УНИАН
 
"Количество подтвержденных инфицированных коронавирусом - 53 тыс. 578 (больше случаев в регионах Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья, Пьемонт). Летальных случаев - 4 тыс. 827. Инфицированных украинцев - 2", - заявил Погорельцев. 
 
По его словам, в Италии трое украинцев умерли и одна украинка вылечилась. 
 
"Информации о новых случаях заражения граждан Украины на территории страны нет", - подытожил дипломат.
 
Напомним, 20 марта стало известно, что в Италии в провинции Бергамо из-за COVID-19 умерла украинка из Львовской области.
 
Ранее от коронавируса в Италии умерла украинка Раиса Малышева, которая работала в городе Ровато провинции Брешия.

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Теги: Италия, МИД Украины, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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