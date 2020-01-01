Саудовская Аравия ввела комендантский час из-за COVID-19
Король страны Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд поручил министерству внутренних дел следить за комендантским часом.
В Саудовской Аравии ввели комендантский час, который будет длиться с 19:00 вечера до 6:00 утра в течение 21 дня в целях борьбы с распространением коронавируса, сообщают местные СМИ, пишет в понедельник, 23 марта, Интерфакс-Украина.
В это время запрещены любые передвижения по территории страны.
Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд поручил министерству внутренних дел контроль за соблюдением этого королевского указа.
Ранее в стране были введены ограничения на отправление религиозных мусульманских обрядов.
Как писал Корреспондент, перед этим в стране закрылись большая (Заповедная) мечеть в Мекке и Мечеть пророка в Медине из-за коронавируса.
Напомним, 2 марта в Саудовской Аравии впервые выявили заражение коронавирусом.
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