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Саудовская Аравия ввела комендантский час из-за COVID-19

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Король страны Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд поручил министерству внутренних дел следить за комендантским часом.
Перед этим в королевстве закрылись главные святыни мира
Перед этим в королевстве закрылись главные святыни мира
 
В Саудовской Аравии ввели комендантский час, который будет длиться с 19:00 вечера до 6:00 утра в течение 21 дня в целях борьбы с распространением коронавируса, сообщают местные СМИ, пишет в понедельник, 23 марта, Интерфакс-Украина.
 
В это время запрещены любые передвижения по территории страны.
 
Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд поручил министерству внутренних дел контроль за соблюдением этого королевского указа.
 
Ранее в стране были введены ограничения на отправление религиозных мусульманских обрядов. 
 
Как писал Корреспондент, перед этим в стране закрылись большая (Заповедная) мечеть в Мекке и Мечеть пророка в Медине из-за коронавируса.
 
Напомним, 2 марта в Саудовской Аравии впервые выявили заражение коронавирусом.

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Теги: Саудовская Аравия, комендантский час, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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