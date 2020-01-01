ЕС согласовал начало переговоров с Албанией и Северной Македонией – СМИ

Главные оппоненты начала переговоров – Франция и Нидерланды – уже поддержали это решение, утверждают источники.

В октябре 2019 года Франция заблокировала диалог с Македонией о вступлении в ЕС

Страны Евросоюза достигли предварительного соглашения о начале переговоров о приеме в союз Албании и Северной Македонии. Официальное решение об этом может быть принято уже на этой неделе. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в институтах ЕС.

Утверждатеся, что главные оппоненты начала переговоров – Франция и Нидерланды – уже поддержали это решение, которое пока блокирует последняя из 27 стран ЕС – Греция, однако, по данным источников, институты ЕС близки к достижению соглашения и с ней.

По информации агентства, уже подготовлен проект решения Совета ЕС по этому вопросу и, если ни одна из 27 стран ЕС не будет возражать, оно будет официально утверждено на этой неделе. Это не помешает и пандемия коронавируса COVID-19.

"Я не думаю, что происходящее (с коронавирусом) изменит решение стран-членов", – заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Напомним, в октябре 2019 года ЕС в очередной раз отказался начинать переговоры с Северной Македонией и Албанией. Движущей силой при принятии этого решения была Франция, которая потребовала изменения правил расширения ЕС.

Тогда президент Франции Эммануэль Макрон утверждал, что Скопье и Тирана не показали достаточный прогресс в проведении реформ, недостаточно боролись с коррупцией и слишком слабо работали над укреплением верховенства права.

Также сообщалось, что Еврокомиссия разработала новые правила расширения ЕС, предусматривающих более сильный вес государств-членов в переговорах с кандидатами о вступлении в союз.

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