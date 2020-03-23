В Испании за сутки рекордное число жертв COVID-19

За последние сутки в стране умерли от коронавируса 462 пациентов. Общее количество жертв достигло 2182 человек.

Испания - вторая наиболее пострадавшая от коронавируса страна в Европе

В Испании от коронавируса за последние сутки умерли 462 больных, что стало рекордным показателем с начала эпидемии в стране. Об этом сообщает El Pais.

Количество инфицированных в Испании превысило 33 000 человек, за последние сутки больных стало больше на 16%. В отделениях интенсивной терапии находятся 2355 человек, 3555 больных выздоровели.

Общее количество умерших достигло 2182 человек. Испания - вторая наиболее пострадавшая от коронавируса страна в Европе после Италии.

"Мы наблюдаем рост нагрузки на больницы в течение последних 3-5 дней. Пик, вероятно, будет достигнут на этой неделе", - сказал координатор по чрезвычайным ситуациям Фернандо Симон.

Также стало известно, что вице-премьера Кармен Кальво госпитализировали с респираторной инфекцией. Ей провели тест на коронавирус, результаты будут обнародованы позже.

Напомним, что правительство Испании решило продлить чрезвычайное положение еще на 15 дней. Срок чрезвычайного положения истекал 29 марта, после его продления ограничения будут действовать и в течение Пасхальных праздников.

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