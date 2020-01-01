Землетрясение и вирус. Что происходит в Хорватии

Утром 22 марта в Загребе произошло землетрясение, ставшее самым разрушительным для столицы Хорватии за последние 140 лет.

Хорватии не позавидуешь. Эпидемия коронавируса совпала с мощнейшим землетрясением в истории страны. В итоге, так вышло, что сначала власти призывали людей оставаться дома, а затем в срочном порядке позвали всех на улицы.

Корреспондент.net собрал информацию о событиях в Хорватии.

Землетрясение

По данным властей, магнитуда подземных толчков достигала 5,3. В результате пострадали два подростка. Один из них, обнаруженный под завалами здания, госпитализирован в критическом состоянии.

Эпицентр землетрясения магнитудой 6,0 находился к северу от Загреба, сообщил геофизический исследовательский центр GFZ в Германии. Центральная точка очага землетрясения находилась на глубине 10 км.

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В Загребе повреждены здания, разбиты автомашины, на которые упали обломки, в некоторых местах возникли пожары.

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С верхушки южной башни центрального собора упала часть шпиля.

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Пожарные спасают людей, которые из-за завалов не в состоянии покинуть поврежденные квартиры. Некоторые части города обесточены, прекращено водоснабжение.

Пришлось эвакуировать даже больницы и родильные отделения.

Фокус Эвакуированные дети

Как быть с коронавирусом?

Из опасений повторных толчков правительство рекомендовало жителям спешно покинуть свои жилища, но при этом сохранять дистанцию, чтобы не подвергать друг друга угрозе заражения коронавирусом.

«Ситуация противоречива. Мы просили людей оставаться дома, чтобы избегать распространения коронавируса, а теперь советуем им выйти из дома», — заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Андрей Пленкович.

В Хорватии зарегистрированы 306 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Один человек умер.

Фанаты помогают

На борьбу с бедами в Загребе поднялось больше 1000 фанатов – все согласовано с местными властями, которые дали добро на акцию.

Они помогали эвакуировать новорожденных и выводили на улицу рожениц. Позже они помогли убирать обломки зданий с улиц спасателям.

А за пару дней до этого болельщики организовали доставку медикаментов и продуктов пожилым людям, которые оказались в группе риска из-за коронавируса.

Хорватские футболисты уже поддержали столицу: записи с переживаниями о Загребе появились в соцсетях Модрича, Ловрена, Виды, Манджукича, Крамарича и других звезд.