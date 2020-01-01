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Пациентка с COVID-19 записала видео из больницы

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Больная в видеообращении сказала о важности самоизоляции во время пандемии и призвала всех курильщиков отказаться от вредной привычки.

Заболевшая коронавирусом женщина из Великобритании записала видео из больницы, в котором попросила людей не рисковать своим здоровьем.

Так, 39-летняя Тара Джейн Лэнгстон, в течение пяти дней чувствовала себя плохо. Через несколько дней были готовы результаты ее анализов на коронавирус, которые оказались положительными.

"Я лежу в реанимации и не могу дышать без трубки. Им пришлось поставить мне капельницы и катетер", - говорит пациентка.

На кадрах видно, как больная кашляет и тяжело дышит. По ее словам, у нее в легких такое ощущение, как будто насыпали стекло.

 
 
 

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Теги: Больница, видео, пациент, Великобритания, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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