Правительство Непала ввело карантин из-за коронавируса

Местным жителям на неделю запретили выходить из дома. Введен комендантский час, ограничено движение транспорта и самолетов.

В Непале правительство на неделю ввело запрет на все передвижения по территории страны для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает Xinhua во вторник, 24 марта.

"Высокопоставленный координационный комитет, возглавляемый вицепремьер-министром и министром обороны Ишвара Похрелем объявил о комендантский час, начиная с 6 утра вторника, прекратив передвижения людей, транспорта и самолетов", - пишет Xinhua.

Запрет на передвижение продлится до утра 31 марта. Всем запрещено покидать помещения, разрешается выходить только для покупки продовольствия или посещения врача.

"Только согласованный транспорт и автомобили органов здравоохранения и безопасности служб могут выезжать на дороги", - сказано в постановлении, а также указывается, что должны быть прекращены все внутренние и международные перелеты и закрыты большинство частных предприятий.

"Только предприятия, производящие лекарства и медицинское оборудование, а также продукты питания, питьевую воду и молоко могут продолжить работу", - заявили в правительстве.

Ранее СМИ сообщали, что Непал отменил все экспедиции на Эверест из-за коронавируса. Все весенние экспедиции альпинистов в Гималаи отменены. Это лишит Непал многомиллионных доходов от альпинизма.

Также стало известно, что Великобритания вводит жесткий карантин. Ограничения продлятся как минимум три недели. Нарушителей карантинных мер будет штрафовать полиция.

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