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Трамп выделил 2,2 триллиона долларов на спасение экономики

Комментариев: 3
Чтобы минимизировать последствия кризиса, США выделят деньги.
Трамп выделил деньги на спасение экономики
Трамп выделил деньги на спасение экономики
EPA/UPG

Закон о беспрецедентных мерах по спасению американской экономики от последствий кризиса, связанного с пандемией коронавируса, подписал президент США.  Палата представителей уже одобрила этот пакет на сумму 2,2 триллиона долларов.

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Согласно закону, в течение трех недель будут направлены прямые выплаты всем американским налогоплательщикам. Из них $500 миллиардов пойдут на помощь компаниям, пострадавшим от кризиса. $290 миллиардов будут направлены на выплату американским семьям разового пособия в размере до 3000 долларов на семью из четырех человек.

Также малый бизнес получит $350 миллиардов в виде кредитов. $100 миллиардов получат лечебные учреждения и система здравоохранения США.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС и США согласовали усилия в борьбе с коронавирусом.

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Теги: Трамп, США, коронавирус, экономика
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Комментариев (3)
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БийКацапів    28.03.2020, 18:32
Оценка:  0
БийКацапів
ЗЕлупа выделил 10 триллионов ДУЛЬ Украинцам,. Вы кушаете их на здоровье, ему их не жалко. Он ещё Вам может их в ж.опу засунуть ,чтобы не терять вес при голодухе .
Кайдаш    28.03.2020, 17:07
Оценка:  +19
Кайдаш
Шо выделил наш поц Зе?
темп    28.03.2020, 16:56
Оценка:  0
темп
Молодец. Заботится о людях
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