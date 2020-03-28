Трамп выделил 2,2 триллиона долларов на спасение экономики
Закон о беспрецедентных мерах по спасению американской экономики от последствий кризиса, связанного с пандемией коронавируса, подписал президент США. Палата представителей уже одобрила этот пакет на сумму 2,2 триллиона долларов.
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Согласно закону, в течение трех недель будут направлены прямые выплаты всем американским налогоплательщикам. Из них $500 миллиардов пойдут на помощь компаниям, пострадавшим от кризиса. $290 миллиардов будут направлены на выплату американским семьям разового пособия в размере до 3000 долларов на семью из четырех человек.
Также малый бизнес получит $350 миллиардов в виде кредитов. $100 миллиардов получат лечебные учреждения и система здравоохранения США.
🚨 Help is on the way. 🚨— Senate Republicans (@SenateGOP) March 27, 2020
President @realdonaldtrump just SIGNED the Coronavirus Aid, Relief & Economic Security Act into law.
This is a rescue operation for the American people.
↓ Here's what it does ↓ pic.twitter.com/yXys2wWrUH
Напомним, ранее сообщалось, что ЕС и США согласовали усилия в борьбе с коронавирусом.
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