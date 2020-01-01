В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Пользователи испытывали трудности с просмотром новостной ленты, историй и публикациями. Отмечались проблемы с загрузкой и входом.

Больше всего на проблемы жаловались в США

Жители ряда стран столкнулись с проблемами при работе с сервисами. Сбой в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp был зарегистрирован по всему миру. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Согласно статистике ресурса, около 86% пользователей Facebook испытали проблемы с сайтом, 13% жалуются на проблемы с входом.

В Instagram же наблюдался сбой в загрузке страницы профилей у 73% опрошенных, 17% отметили проблему с входом, 9% - с веб-сайтом.

Пользователи WhatsApp также жаловались на трудности с подключением к серверу - 92%, с работой веб-сайта - 4% и авторизацией - 2%.

По данным портала, наибольшее количество сбоев до сих пор наблюдается на территории США, в Мексике и в странах Южной Америки. Пользователи стран европейского региона, в особенности Великобритания, Нидерланды и Германия, тоже сообщают о неполадках в работе сервисов.

Все три сервиса принадлежат компании Facebook.

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