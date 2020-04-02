Полиция застрелила подростка за "нарушение карантина"

Ребенок был застрелен дома на балконе через 20 минут после вступления в силу комендантского часа, введенного из-за вспышки коронавируса.

В Кении сотрудники полиции выстрелили в мальчика, когда тот находился на балконе своего дома. Стражи порядка посчитали это “нарушением карантина“, который был введен из-за пандемии коронавируса, пишет Daily Mail.

13-летний Ясин Мойо был застрелен через 20 минут после вступления в силу общенационального комендантского часа из-за COVID-19.

Мальчик умер в больнице dailymail.co.uk

Он был немедленно госпитализирован, однако от полученного ранения скончался в больнице. Главный прокурор Кении приказал провести расследование. Отмечается, что выстрел мог получиться случайным.

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Как сообщалось ранее, на Филиппинах разрешили расстреливать нарушителей карантина. Глава государства разрешил силовикам “пристрелить“ тех, кто будет устраивать беспорядки или нарушать работу по раздаче еды.

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