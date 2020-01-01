COVID-19: Британия и Нидерланды обновили рекорды по числу жертв

В Великобритании число умерших от коронавируса превысило 6 тысяч, а в Нидерландах – 2 тысячи.

В Великобритании и Нидерланха зафиксированно рекордное число жерт от коронавируса COVID-19 за сутки с начала эпидемии. Так, в Британии скончались 854 человека, а общее число умерших достигло 6227, сообщает BBC во вторник, 7 апреля.

Это самый большой показатель за сутки с начала эпидемии. Предыдущий максимум составлял 708 смертей.

За сутки скончались в Англии 758 человек, еще 74 – в Шотландии, 19 – в Уэльсе и три – в Северной Ирландии.

Также в Нидерландах за последние 24 часа зарегистрировали 234 новые смерти от коронавируса, а общее количество умерших достигло 2101, сообщил Национальный институт общественного здоровья RIVM.

Это более чем вдвое больше, чем накануне, и наибольшее суточное количество погибших с начала эпидемии. Предыдущий максимальный показатель зафиксировали 31 марта, когда за сутки сообщили о 175 погибших.

Одной из причин такого стремительного роста за сутки может быть задержка с поступлением данных за пятницу и выходные. В комментарии к статистике отмечают, что не все случаи произошли за последние 24 часа, а данные за выходные нередко попадают в отчеты только во вторник.

При этом количество пациентов, нуждающихся в госпитализации, остается примерно на уровне предыдущих дней. За последние 24 часа сообщили о 292 новых госпитализированных – несколько больше, чем в предыдущие два дня. Для сравнения, в течение первых дней апреля эта цифра составляла 500 и более. Всего в больницах находятся 7427 больных COVID-19.

Напомним, инфицированный коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон находится в реанимации. Его состояние без изменений.

Не все дома. В Нидерландах умирает каждый десятый

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